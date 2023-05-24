Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, на якому показала, як готує шашлики та поділилася своїм незвичайним рецептом.

У ролику Даша Астаф'єва знята у дворі будинку, вона прямо на свіжому повітрі ріже цибулю, ківі та м'ясо. Потім вона йде на кухню і блендером перетирає в кашку цибулю та ківі. Потім Даша повертається на вулицю та занурює м'ясо у свій нехитрий маринад, а також додає сіль та спеції. До речі прямо в ролику є рядки з описом всіх дій та інгредієнтів рецепту співачки.

У підписі до публікації Даша Астаф'єва написала: "Вечір в хату… Ану, питайте, або діліться своїми крутими рецептами, ми всі тут. Дякую @capolya за талановиту роботу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ківі? Здивували! Доведеться пробувати".

"Дашуля, не перестаєш дивувати своїми здібностями".

"Даша, здивували. Про ківі навіть і не подумала б. Доведеться спробувати".

"Ну хто ж так на ніч дражниться? Доведеться йти їсти".

"Смачність. Дуже цікаво, скоро спробуємо".

"Крутий рецепт на ніч, пішла жувати капусту".

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