На своїй сторінці в Instagram Андре Тан презентував літні тренди 2023 року. За словами Андре Тана, літо наближається семимильними кроками, і здається, що час пролетів нечувано швидко. Тепер саме час ознайомитись із трендами літа 2023 року.

Монохром у всій красі. Модним поєднанням цього сезону є монохромний стиль. Не бійтеся експериментувати із кольоровими образами. Сміливо додавайте їх до свого гардеробу, радить дизайнер Андре Тан.

Вирізи та оголений живіт. Трендом цього літа стало оголення живота. Тепер це не лише низько спущені штани та джинси, а й відкриті гудзики на кардиганах, розрізи у сукнях та шкіряних куртках.

Також Андре Тан радить звернути увагу на сукні з оригінальними вирізами без зайвого декору та принтів.

Топи в стилі "кріп". Білизняні топи, особливо в стилі "кріп", будуть на піку популярності цього літа. Андре Тан радить, якщо додати до образу піджак чи сорочку, ви створите збалансований стиль.

Прозорість. Незважаючи на те, що оверсайз досі актуальний, жіночне вбрання завжди залишається модним. Додайте до свого гардеробу напівпрозорі сукні, спідниці та топи. Легкі та повітряні вбрання, що поєднуються з грубим взуттям, створять свіжий та стильний образ.

Яскравий червоний. Андре Тан пише, ви, напевно, помітили, що багато знаменитостей вибирають саме яскравий червоний колір, адже він є універсальним і підходить для будь-якого елементу гардеробу.

І ось такі тренди літа 2023 року. За словами Андре Тана, вибирайте те, що вам до вподоби, але пам'ятайте, що ваш гардероб завжди є проявом вашого власного стилю та особистості через моду.

Українки оцінили добірку по-своєму:

«Так. У моді відкритий живіт та кріп топи, а я пузо наїла 🙈; Залишу собі монохром) 😁 Все інше – зовсім не моє; Спущені на стегна штани - чи можна діставати старі штани з низькою посадкою? А то я їх викинути зібралася))

З цими трендами доведеться прес качати; А скрізь усі сукні у квіточках. Де ж бажаний монохром?; Коротше, тільки для худих 😢))».

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