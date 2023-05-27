Українська телеведуча Катя Осадча показала календар церковних свят в Україні, який повністю змінився. Про це повідомляє зірка у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"А це тема, що викликала різні думки у коментарях під моїми постами. Новий церковний календар. Зберігайте, як тепер святкуватимемо", - написала Катя Осадча в публікації.
Раніше стало відомо, що Архієрейський собор ПЦУ у Києво-Печерській лаврі кілька днів тому проголосував за зміну церковного календаря. Серед учасників була лише одна людина проти, а ще одна утрималася. А до цього митрополит Київський та всієї України Епіфаній анонсував перехід ПЦУ на новий церковний календар. Формальний перехід буде затверджено під час помісного собору церкви 27 липня.
Варто зазначити, що Катя Осадча - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Катя Осадча та про Інстаграм, де нещодавно показала свого молодшого сина від Юрія Горбунова.
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"Найтепліші в світі обійми. Обіймайтеся з рідними частіше. Які ваші вихідні плани, на зло болотам?", - написала зірка в публікації.
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