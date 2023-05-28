Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала фото після побачення. Зірка поділилася фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася кадром після побачення.

"Побачення, частина друга", - написала переможниця "Холостяка" Даша Ульянова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації переможниці "Холостяка" Даші Ульянової:

"Неймовірно гарно",

"Яка ж ви красуня! Така проста, звичайна і водночас зіркова",

"Тільки на побачення і ходіть, а у Макса вже дитина",

"Квіти шикарні півонії ніжно рожеві",

"наші дівчата найкрасивіші тому повинні ходити на побачення отримувати квіти любити і бути коханими",

"Норм намаринував".

Варто зазначити, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України. А кілька років тому гімнастка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Ульяновій вдалося дійти до фіналу на проекті та перемогти, але після цього пара не продовжила стосунки. Натомість Даша стала успішною блогеркою в Інстаграм, де активно веде свій блог.

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