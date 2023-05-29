Проект із залучення російських зеків на війну в Україні спочатку довірили так званому "повару путіна" Пригожину. Він ще з літа минулого року їздив колоніями і агітував ув'язнених вступати до лав його приватної військової компанії "Вагнер". Однак тепер йому це заборонили, а ініціативу перейняло Міністерство оборони РФ.
Про цей ефірі "24 канали" розповів військовий експерт Олег Жданов.
Він нагадав вірусне відео, яке розлетілося в мережі у серпні минулого року, на якому Пригожин активно зазивав зеків до лав "вагнерівців", обіцяючи їм золоті гори – гроші та свободу.
"Ворог хоч уже давно закрив ось цей проект, він називався проект "КА" - колонії, там, де вони вербували. Ну ось Пригожин цей проект реалізував у життя, пам'ятайте так, з серпневого відео, де він закликав зеків записуватися в добровольці і таким Таким чином, незважаючи на те, що проект начебто і закритий, але тепер Міністерство оборони РФ повністю перехопило ініціативу, і цей проект вже проводиться під іншим соусом. А саме наймом ув'язнених вже керує Міністерство оборони РФ", - розповів Олег Жданов.
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Він зазначив, що результатом цієї вербувальної роботи у в'язницях стали нові підрозділи, які вже засвітилися на війні в Україні.
"І дані підрозділи, ось типу "Шторм-Z", типу ПВК "Ветерани", типу ПВК "Патріот" починають з'являтися дедалі більше, і більше виявлятися вже в першій лінії траншей окупаційних військ", - зазначив Жданов.
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