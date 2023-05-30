Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка раніше була провідною світською хронікою, а під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто радує свою аудиторію новинами та яскравими фото на станиці в Instagram. Так, цього разу Катя Осадча поділилася чарівними життєрадісними фото та звернулася до українців із важливими словами.

Як видно, на нових фотографіях Катю Осадчу відбито в полі квітучого ріпаку, вона виглядає веселою та натхненною. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному образі – на ній джинси, біла футболка та незвичайний жовтий піджак у білу льотку. Її волосся зібране в акуратний пучок, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації Катя Осадча розповіла, що головне завдання, яке ставлять перед собою окупанти, це залякати та довести до відчаю українців, тому вони брали участь у атаках на Київ та інші українські міста.

"Здатися? Зневіритися? Втомитися? Зламатися? Однією з причин таких пекельних обстрілів називають саме психологічний тиск. Але болота ж по собі міряють. Українці намагаються всіма силами жити своє життя, планувати, допомагати, працювати, бачитися з рідними і друзями, цілувати дітей і вірити в ЗСУ і ППО. Дякуємо Героям за наше життя. Х….р вам а не зневірені українці. Героям слава!", - життєствердно написала Катя Осадча.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Це місто випробовувало мене": Дьомін, який не спілкується з матір'ю, розповів, як підкорював Київ.

Як повідомляла Politeka, "Короп – топ": Астаф'єва показала травневий улов, Клопотенко і Нікітюк зацінили.

Також Politeka писала, що "Як я скучила": зірка "1+1" Вітвіцька у "не ефірних" образах показала улюблені місця в Києві.