Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка раніше була провідною світською хронікою, а під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто радує свою аудиторію новинами та яскравими фото на станиці в Instagram. Так, цього разу Катя Осадча поділилася чарівними життєрадісними фото та звернулася до українців із важливими словами.
Як видно, на нових фотографіях Катю Осадчу відбито в полі квітучого ріпаку, вона виглядає веселою та натхненною. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному образі – на ній джинси, біла футболка та незвичайний жовтий піджак у білу льотку. Її волосся зібране в акуратний пучок, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.
У підписі до публікації Катя Осадча розповіла, що головне завдання, яке ставлять перед собою окупанти, це залякати та довести до відчаю українців, тому вони брали участь у атаках на Київ та інші українські міста.
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"Здатися? Зневіритися? Втомитися? Зламатися? Однією з причин таких пекельних обстрілів називають саме психологічний тиск. Але болота ж по собі міряють. Українці намагаються всіма силами жити своє життя, планувати, допомагати, працювати, бачитися з рідними і друзями, цілувати дітей і вірити в ЗСУ і ППО. Дякуємо Героям за наше життя. Х….р вам а не зневірені українці. Героям слава!", - життєствердно написала Катя Осадча.
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