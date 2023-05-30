Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун засвітилася з чоловіком біля водоспаду, який воює на фронті.

Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун поділилася спільним фото із чоловіком. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, показавши, як з'їздила з коханим до водоспаду.

"Наступного разу, поїдемо туди втрьох", - написала дружина "Холостяка" Макса Михайлюка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі дружині "Холостяка" Макса Михайлюка:

"Нарешті спільне фото",

"Ви дуже гарна пара",

"Такі рідні та красиві, ніби давно знайомі мені люди)) щастя вам",

"і теж там були, дуже добре. Найвражаючіший вигляд був на кораблі, але туди в черзі стояли 1 година, але того варте",

"Після такої краси. Ви маєте приїхати вчотирьох",

"Ви як з одного роду-племені, зубки однакові і посмішка, дуже круті",

"Навіть на відео серце завмирає. Уявляю яке захоплення в реальності!!!",

"Вчора чомусь згадала Вашу родину) Сумувала, бо довго у стрічці не з'являлися! Радію, що у Вас все добре!".

Варто зазначити, що Макс Михайлюк - український бізнесмен, який був головним героєм шоу "Холостяк". Зірка після повномасштабного вторгнення російської окупаційної армії повернулася в Україну і вступила до десантно-штурмових військ, вирушивши на фронт.

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