Відомий дитячий лікар та блогер доктор Євген Комаровський відповів на запитання про те, коли починати вчити дітей чистити зуби. Так, лікар стверджує, що це потрібно зробити, як тільки з'явиться перший зуб, більше того, можна починати ще раніше – за допомогою масажу ясен.

"Дивіться, дуже важливо, щоб саме чистка зубів увійшла у дитини в звичку, щоб вона сприймалася нею як обов'язкова умова нормального життя. Зробити так, щоб вона почала чистити зуби в несвідомому віці. Насамперед дитина повинна бачити, як тато і мама чистять зуби. Ось візьміть малюка на руку, ось взяли і на ручці пішли у ванну, і чистимо собі зуби, щоб дитина дивилася. Тому що діти копіюють поведінку дорослих. Далі я вам пропоную чистити зуби у процесі щоденного вечірнього купання", - каже Євген Комаровський.

За його словами, перша зубна щітка, за допомогою якої ви чистите дитині зуби, це буде щітка-напальчник. Вона одягається на палець тата чи мами, і ось цією щіткою можна просто водити дитині по яснах. Наступна щітка вже індивідуальна, дитяча щітка, вона трохи пізніше, приблизно до однорічного віку.

"Як правило перша зубна щітка відрізняється тим, що на ній є спеціальне гумове кільце-обмежувач, який не дозволяє засунути її в рот повністю. Головне, от дивіться, тут неважливо навіть слова зубна паста, важливий сам процес. Тобто дитина повинна розуміти, що цим займаються всі, він повинен це бачити, і бачити це практично щодня. Тоді він сприймає це як обов'язкову умову життя, тоді він реально чиститиме зуби і тоді отримуватиме від цього задоволення. Це не викликатиме у нього опір", - підсумував лікар Комаровський.

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