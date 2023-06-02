Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" порушив скандальну тему, яка сколихнула суспільство сьогодні після обстрілу росіян.

Як відомо, вночі Київ знову обстріляли російські злочинці, внаслідок чого загинули дорослі та діти. У День захисту прав дітей багато зірок відреагували на нові звірства росіян.

І це не перший випадок. У чатах ОСББ постійно запитують, чи відкриті укриття — у результаті всі бігають і шукають охоронців, консьєржів, а повертаючись… застають убитих уламками.

Мої співчуття рідним загиблих цієї ночі. PS Будь ласка, не виходьте на вулиці під час тривоги. Може посікти уламками і навіть убити» - поділився Ектор, вражений новиною.

Під постом Хіменес-Браво одразу висловилися:

«Це просто неможливо уявити, коли йде війна, а укриття закриття! Посадити всіх, хто до цього причетний!!; Розстріляти цю тварину! За законом воєнного часу! Відразу, без суду; Хто відповість за таку недбалість і чи потрібна та відповідальність коли в людини загинула сім'я;

Скільки вже відео де люди просяться до укриття, а вони закриті, тому що всім насрать на людське життя!; В Одесі така сама ситуація. У який притулок не прийди, всі закриті».

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