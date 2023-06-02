Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" показала жахливі кадри обстрілів у День захисту дітей. Зірка також поділилася своїми думками у цей важливий день.
"У мене поки що немає своїх дітей. Але моя душа болить і серце в грудях стискається від того, скільки українських дітей убито проклятий війною! Ніхто, ніколи і нізащо не простить терористам ці злочини", - написала Іванна Онуфрійчук із "Танців з зірками" ".
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Іванні Онуфрійчук із "Танців з зірками":
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"Як боляче, і сьогодні знову загинули дітки",
"Який жах і біль прямо мученики, Ангели. Царство Небесне і спокій невинним душам! Зло буде покарано!",
"Розриває душу і серце, бідні дітки, вони повинні жити і радіти цьому життю, проклята війна",
"Ніколи!!!! І ні за що не пробачимо це точно",
"Боже за що… за що українським діткам це…",
"Неможливо стримати сліз, моє серце",
"Жах, що дитина пережила, Господи бережи всіх нас, від нелюдів",
"Боже мій, як боляче, і нам жити з цим болем до кінця життя.....якщо виживемо. За що????????",
"Серце на частини... такий рівень болю витримати просто неможливо".
Нагадаємо, Онуфрійчук із "Танці з зірками" похвалилася кадрами розваг із чоловіком-мільйонером у Києві
А ще Politeka писала, що ведуча "Танців із зірками" Онуфрійчук зворушила знімком із мамою та бабусею
Також Politeka повідомляла, що Онуфрійчук із "Танці зі зірками" вразила новими кадрами зі Швейцарії.