Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" опублікувала трепетне відео, звернувшись до українців.

Іванна Онуфрійчук із "Танців зі зірками" показала жахливі кадри обстрілів у День захисту дітей. Зірка також поділилася своїми думками у цей важливий день.

"У мене поки що немає своїх дітей. Але моя душа болить і серце в грудях стискається від того, скільки українських дітей убито проклятий війною! Ніхто, ніколи і нізащо не простить терористам ці злочини", - написала Іванна Онуфрійчук із "Танців з зірками" ".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Іванні Онуфрійчук із "Танців з зірками":

"Як боляче, і сьогодні знову загинули дітки",

"Який жах і біль прямо мученики, Ангели. Царство Небесне і спокій невинним душам! Зло буде покарано!",

"Розриває душу і серце, бідні дітки, вони повинні жити і радіти цьому життю, проклята війна",

"Ніколи!!!! І ні за що не пробачимо це точно",

"Боже за що… за що українським діткам це…",

"Неможливо стримати сліз, моє серце",

"Жах, що дитина пережила, Господи бережи всіх нас, від нелюдів",

"Боже мій, як боляче, і нам жити з цим болем до кінця життя.....якщо виживемо. За що????????",

"Серце на частини... такий рівень болю витримати просто неможливо".

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