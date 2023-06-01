Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" після ідеї збирати податки з волонтерів висловилася у своєму блозі.

Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" висловилася про нову ідею податку. Зірка розкритикувала можливість збирати гроші із волонтерів.

"З Верховної Ради зберіть податки. Точніше з їхньої зарплати або в одного із суддів, якого під заставу відпустили. Там якраз вистачить на всіх, у мене немає слів", - написала Ілона Гвоздьова з "Танців із зіркками".

"Вибачаюсь, більше немає сил уже, походу в них сонячний удар", - продовжила Ілона Гвоздьова з "Танців із зіркками".

"Слухайте, іноді новини у наших ТГ-каналах просто настільки вибивають з колії, мені здається, навіть балістична ракета не так вибиває, як вибивають деякі укази нашої Верховної Ради або де вони приймають. Тобто ви хочете сказати, що з усіх волонтерів ви ще хочете збирати податки? Так? Тобто ви вважаєте це нормально взагалі під час війни, алло, народ, ви як там взагалі? Може ви зі своєї зарплати віддасте. Це збори закриєте", - обурено сказала Ілона Гвоздьова з "Танців із зірками".

"Не можу зібрати себе в купу. Пішла займатися працетерапією. Облаштовувати укриття у будинку і просто прибирати все поспіль, щоб ні про що не думати", - розповіла зірка.

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