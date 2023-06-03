Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Melovin опублікував незвичайне фото, де продемонстрував свій новий образ і розповів про місце, де "ховається" від жахливих новин.
Як видно, на новій чорно-білій фотографії Melovin знято у студії звукозапису, цей знімок аж просякнутий чорнотою та загадковою атмосферою. При цьому Melovin з'явився в новому образі - схоже, він поміняв зачіску і тепер у нього біле волосся, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та серйозний вигляд.
У підписі до публікації Melovin зізнався, де ховається від поганих новин і заінтригував новими релізами: "Студія - єдине місце, де під час жахливих новин можна отямитись та крізь біль продовжити свою справу. Десятки пісень, нові мелодії та двозначні тексти… Продовжую готувати дещо цікаве та смачне до нашої з вами довгоочікованої нової ери. Меловінатори, а з ким би ви хотіли почути дует? Відмічайте своїх улюбленців".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Melovin:
"Було б круто почути дует із Олексіїв!".
"Всі пишуть, що хочуть з Пивоваровим, а мені навпаки не хотілося б, дуже багато його всюди".
"Дуже приємна новина!"
"Дуже хотілося б почути дует з @pivovarovmusic, @antytila_official та @skaiband".
"The Hardkiss, Тіна Кароль, Христина Солова, Злата Огневич".
"Безмежно чекаємо на дует з @tina_karol".
"@the_hardkiss це було б вбивчо".
"А давай одразу замахнемося на @ladygaga. Ось, з ким я хочу почути дует".
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