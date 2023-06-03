Популярний український шеф-кухар, ресторатор та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко часто ділиться з українцями рецептами страв, часто наголошуючи саме на їх корисності. Так, цього разу кулінар запропонував шанувальникам приготувати корисні рибні палички, які стануть улюбленою стравою для дорослих та дітей.

Євген Клопотенко зазначає, що рибні палички, приготовлені в духовці, допоможуть зробити страву кориснішою, ніж, коли її смажать у фритюрі, як, наприклад, у фаст-фудах. Крім того, за словами кухаря, такі палички – це чудовий спосіб зробити рибний фарш привабливішим за формою.

"Страво чимось схоже на знамениті курячі нагетси, тому що рибні палички виходять такі ж золотисті та хрусткі. А ще вони однаково добре підходять як у теплому вигляді, так і охолодженому. Є їх можна просто руками з різними соусами", - каже Євген Клопотенко.

Для приготування знадобиться:

2 філе мінтаю

350 г панірувальних сухарів

150 г борошна

1 яйце

1 жовток

сіль та перець за смаком.

Для йогуртового соусу:

200 мл йогурту

10 гілочок зелені кропу/петрушки

1 ст. л. соку лимона

Приготування:

Спочатку потрібно зробити рибний фарт, для цього філе минтая пропускаємо через м'ясорубку. Можна зробити це двічі, тоді фарш буде ніжнішим.

Потім посоліть і поперчіть фарш, додайте|добавляйте| в нього 2 ст. л. панірувальних сухарів і 1 жовток. Ретельно вимішайте до однорідності та трохи відбийте руками. Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів.

Сформуйте руками акуратні рибні палички та зробіть подвійне панування. В одну миску всипте 150 г борошна, в іншу - панірувальні сухарі, ще однією збийте яйце.

Спочатку рибну паличку обваляйте у борошні, потім у яйці та наприкінці – у сухарях. Знову зануріть у яйце і обваляйте у сухарях. Повторіть це з усіма паличками.

Викладіть рибні палички на лист, застелений пергаментом, і випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Тепер приготуйте йогуртовий соус. Для цього влийте 200 мл несоленого йогурту, подрібніть туди пучок зелені – петрушки чи кропу, трохи підсоліть та видавіть 1 ст. л. соку лимона.

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