Зірка проєкту "Танці зі зірками" Влад Яма регулярно потрапляє під шквал критики, адже він одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав із дружиною та сином до Маямі і поки не збирається повертатися в Україну. Артист регулярно демонструє своє життя та розваги в США, робить провокативні публікації, але при цьому різко реагує на критику — видаляє гнівні коментарі та відправляє їх авторів у бан.
Цього разу в сторіс на своїй в Instagram Влад Яма розмістив скрін посту одного з користувачів, який пожартував зокрема над Потапом (Олексієм Потапенком), який зараз переважно проводить час за кордоном, але на відміну від танцюриста хоч інколи приїздить в Україну.
"Сублімації пост. Якщо не виспатися через роботу ППО, а вранці у стрічці в двісті раз побачити новину про те, що Потап виявляється не розлучається з Настею, а у нещасної Лободи не вийшло з концертом... То вся не любов до нічних обстрілів дуже легко переключається на цих персонажів", - сказано в публікації, яка зачепила Влада Яму.
"Мені здається, деякі навіть думають, що Потап майже такий же небезпечний, як ракети. Звичайно, ні", — прокоментував пост танцюрист.
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Крім того, Влад Яма спровокував чутки про своє повернення в Україну, опублікувавки кілька архівних фото зі зйомок проєктів "Танці зі зірками" та "Твій День", останнє з яких підписав: "Вдома". Але це неправда. Насправді Влад Яма продовжує відсиджуватися за кордоном, виправдовуючи це турботою про безпеку своєї родини.
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