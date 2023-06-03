Хореограф шоу "Танці зі зірками" Влад Яма, який втік до США, спробував стати на захист репера Потапа, який також більшість часу проводить за кордоном.

Зірка проєкту "Танці зі зірками" Влад Яма регулярно потрапляє під шквал критики, адже він одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав із дружиною та сином до Маямі і поки не збирається повертатися в Україну. Артист регулярно демонструє своє життя та розваги в США, робить провокативні публікації, але при цьому різко реагує на критику — видаляє гнівні коментарі та відправляє їх авторів у бан.

Цього разу в сторіс на своїй в Instagram Влад Яма розмістив скрін посту одного з користувачів, який пожартував зокрема над Потапом (Олексієм Потапенком), який зараз переважно проводить час за кордоном, але на відміну від танцюриста хоч інколи приїздить в Україну.

"Сублімації пост. Якщо не виспатися через роботу ППО, а вранці у стрічці в двісті раз побачити новину про те, що Потап виявляється не розлучається з Настею, а у нещасної Лободи не вийшло з концертом... То вся не любов до нічних обстрілів дуже легко переключається на цих персонажів", - сказано в публікації, яка зачепила Влада Яму.

"Мені здається, деякі навіть думають, що Потап майже такий же небезпечний, як ракети. Звичайно, ні", — прокоментував пост танцюрист.

Крім того, Влад Яма спровокував чутки про своє повернення в Україну, опублікувавки кілька архівних фото зі зйомок проєктів "Танці зі зірками" та "Твій День", останнє з яких підписав: "Вдома". Але це неправда. Насправді Влад Яма продовжує відсиджуватися за кордоном, виправдовуючи це турботою про безпеку своєї родини.

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