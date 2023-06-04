"Артистка з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася досить сміливим кадром у вихідні."

Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварта", вирішила підкорити уяву своїх шанувальників сміливим фото, причому дівчина вирішила не скромничати. Зірка "Квартал 95" опублікувала атмосферне чорно-біле зображення, на якому позує на ліжку.

Лежачи на животі, Катерина постає перед об'єктивом топлес, демонструючи форми, але при цьому наголошуючи зовсім не на зухвалому образі.

Під фотографією актриса поділилася своїми думками про безсоння, згадавши фразу французької письменниці Дельфін де Віган: "Безсоння - це плата за багату уяву".

Потім Нікітіна додала, як би могла звучати ця фраза в наш час: "Безсоння - це коли в тебе сусід, який без розуму, запускає в твою країну ракети і всілякі проекти, і твої героїчні системи ППО збивають їх, а ти всю ніч чуєш феєрверки і молишся! Як я почала цінувати сон...

Це просто... Я нескінченно вдячна та готова щодня говорити "дякую" нашим системам ППО", - написала Нікітіна під фотографією.

«Нікітіна!! Так не можна!! то номер з танцем у кварталі ... то зараз фото ... що ти робиш?!) дуже гарна! - пишуть у відповідь Нікітіної в мережі.

Раніше Нікітіна поділилася з українцями своєю проблемою. Знаменитість опублікувала сторіс в Інстаграм, де звернулася до українців за допомогою.

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