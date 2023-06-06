Український реп-виконавець та продюсер Потап, який довгий час не повертався до України, емоційно висловився після удару окупантів по Каховській ГЕС.

У своїй заяві репер і продюсер Олексій Потапенко охарактеризував напад на Каховську гідроелектростанцію не лише як терористичний акт, а й як акт, що завдає удару по самій природі, що призводить до екологічної катастрофи з жахливими наслідками.

Він зазначив, що це є свідченням того, що наш ворог не здатний створювати та зберігати, а лише руйнує та втрачає, що означає початок його агонії.

«Це і є маркером того, що наш ворог нічого не може зробити і втримати і тільки руйнує і втрачає, почалася агонія…» - поділився Потап.

Після цього артист показав ще одні актуальні та важкі кадри, які схвилювали українців:

«Я думав, що гірше, ніж вбивати наших дітей, ґвалтувати наших жінок, тероризувати наш народ уже не можливо, але ви, нелюди, почали знищувати нашу землю і природу… я впевнений, що ви програли, тільки розпочавши цю марну війну, Україна була до ладу , буде і після, ця багата багатостраждальна земля відновиться, а народ вистоить і поверне все, що ви забрали!».

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