Потап публично высказался после одного из самых серьезных преступлений россиян против украинского народа.

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, который долгое время не возвращался в Украину, эмоционально высказался после удара оккупантов по Каховской ГЭС.

В своем заявлении рэпер и продюсер Алексей Потапенко охарактеризовал нападение на Каховскую гидроэлектростанцию не только как террористический акт, но и как акт, наносящий удар по самой природе, приводящий к экологической катастрофе с ужасными последствиями.

Он отметил, что это является свидетельством того, что наш враг не способен создавать и сохранять, а только разрушает и теряет, что означает начало его агонии.

«Это и есть маркер того, что наш враг ничего не может сделать и удержать и только разрушает и теряет, началась агония…» - поделился Потап.

После артист показал еще одни актуальные и тяжелые кадры, которые взволновали украинцев:

«Я думал что хуже, чем убивать наших детей, насиловать наших женщин, терроризировать наш народ уже не возможно, но вы, нелюди, начали уничтожать нашу землю и природу… я уверен что вы проиграли, только начав эту бесполезную войну, Украина была до рашки, будет и после, эта богатая многострадальная земля восстановится, а народ выстоит и вернёт все, что вы у нас забрали!».

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