Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно розповіла про свої творчі будні, поділилася складною історією в Інстаграм.

Злата Огневич досі не може забути страшних подій, пов'язаних із початком повномасштабної війни в Україні. Під час своєї прогулянки Києвом, вона вирішила показати місце, яке завжди викликає в неї тривогу. У своїх історіях у Instagram вона згадала, як на початку війни українські військові застрелили російського диверсанта просто позаду неї.

Вона пам'ятає, як у перші дні повномасштабного вторгнення чоловіка було розстріляно прямо за її спиною. Знаючи, що це був російський диверсант, Злата лежала на землі, ховаючись і боялася, що кулі потраплять у неї.

Після всіх страждань, які пережили українці, Злата Огневич вважає, що неможливо пробачити росіянам і йти на будь-які поступки.

"Місце, яке мене постійно тригеріт. Ось тут у перші дні повномасштабного вторгнення за моєю спиною розстрілювали людину. Я так розумію, що ДРГшника, а я лежала ось тут на землі, сховавшись, і думала про те, щоб кулі не потрапили до мене" , - Поділилася Огневич.

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