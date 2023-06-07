Популярна українська співачка Надя Дорофєєва висловилася про останню трагічну подію для всіх українців.

Відома співачка Надя Дорофєєва, яка продовжує жити і працювати в Києві, висловилася в соціальній мережі про останню жахливу подію. Після підриву окупантами Каховської ГЕС тисячі людей та тварин опинилися у водній пастці.

«Це ж наскільки потрібно захлинатися від бажання знищити Україну та українців, наскільки потрібно бути затьмареною владою та наскільки потрібно бути божевільним, щоби влаштувати це.

Це техногенна катастрофа, спрогнозувати пік затоплення поки що неможливо. Наразі близько 80 населених пунктів Херсона у зоні потенційного затоплення. Більшість – тимчасово окуповані.

Через підрив Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили не менше 150 т машинної олії і може потрапити ще понад 300 т.

Висока мінна небезпека – у воді спостерігається переміщення боєприпасів. Підрив росіянами Каховської ГЕС становить величезну загрозу для екології півдня України та тимчасово окупованого Криму» - поділилася основними новинами Дорофєєва.

У мережі під постом Дорофєєвої почали ділитися думкою:

«Моя ненависть лише закріпилася. Я ще ніколи так не бажав смерті всього народу; Мене просто починає нудити від коментарів рашистів, я сподіваюся колись у ваших каструлях приживеться інформація про те, що у світі відбувається;

Словами не передати як ненавиджу Росію; Росіяни – гнила нація, здатна лише знищувати та переповнена зловтіхою; А крим їм потрібен був з військової точки, а люди їм взагалі не потрібні».

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