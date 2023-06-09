Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла про свого райдера. Зірка поділилася подробицями у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Організатори завжди дивуюся, чого в моєму райдері немає алкоголю і нічого іншого для драйву чи релаксу", - написала кума Дзідзьо Оля Цибульська.

"Масаж, то реально моя допомога та мій релакс завжди. Я пам'ятаю на початку, коли ми почали їздити з гастролями, на початку кар'єри Україною. Організатори переглядали мій райдер і завжди дивувалися, чому у моєму райдері немає жодного алкоголю. У сенсі, артистка не я завжди після концерту, після того, коли втомилася, коли потрібно відновитися, коли потрібно відремонтувати свою спину після доріг і всього, я завжди просила свою команду шукати на місці масажиста.Я вам реально раджу знайти класні руки . Знайти людину, яка знає, що робить. Тому що це, по-перше, гарне самопочуття, тактильне відчуття, якого нам усім не вистачає, бо обійми дуже цілюща штука і торкання. І в принципі - це здорово і класно", - сказала кума Дзідзьо Оля Цибульська.



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