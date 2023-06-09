Танцівниця Олена Шоптенко з "Танців із зірками" розповіла, як ставляться в Австрії до України. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Австрія, як завжди, показує нейтралітет та транслює "Дві сторони конфлікту". Українці зібралися на мітинг у Відні. Щоб нагадати, що саме Росія винна у катастрофі на Каховській ГЕС, як і у минулих злочинах", - написала Олена Шоптенко з "Танців" зі зірками".

Варто зазначити, Олена Шоптенко з "Танціїв зі зірками" - відома українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артистка виїхала з дитиною до Австрії, де перебуває і зараз. Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" при цьому активно організовує флешмоби у Відні, демонструючи підтримку Україні. Не забуває зірка і про Інстаграм, де днями показала трагедію в Херсоні:

"Вже два дні я, як кожен українець, не можу прийти до тями. Я прочитала новини, коли вела дитину в садок, сіла поряд з нею прямо на вулиці і розплакалася. Це неможливо витримати", - написала зірка.

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