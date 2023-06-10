Телеведуча Маша Єфросиніна, починаючи свою кар'єру, мала пишні форми, які не влаштовували саму зірку. Вона безперервно прагнула знайти спосіб схуднути та покращити свій зовнішній вигляд. У своєму пошуку вона навіть зважилася на експеримент із сеансом кодування, який обіцяв назавжди позбавити бажання переїдати, про це Єфросиніна розповіла в новому випуску «Дорослих дівчаток».

Якось Маша побачила оголошення про програму "Кодую від зайвої ваги" і вирішила спробувати. У ході сеансу вона опинилася в залі, де перебували інші люди з проблемами ваги, і всі разом були піддані процедурі кодування. Однак, незважаючи на очікування, Маша не змогла завершити сеанс кодування. Її просто вигнали із зали та повернули гроші.

"Я сиділа і чекала, коли ж воно чіпатиме, а воно не чіпало. Мені хотілося розсміятися. Вона кричала мені: "Ти не хочеш їсти глютен, тістечка", а я просто сиділа і думала, що робити. І коли всі ці люди лежали у відключенні, вона мені так сказала: "Йди звідси! Іди звідси, гроші на виході повернуть". Це така була хрня, такий розводняк", — поділилася Маша.

Однак після цього досвіду Маша усвідомила, що схуднення - це щось більше, ніж просте кодування або миттєве рішення. Вона зрозуміла, що досягнення бажаного результату потребує усвідомленого підходу, встановлення здорового способу життя та постійних зусиль.

Маша Єфросиніна продовжує свій шлях у пошуках ефективних методів схуднення, усвідомлюючи, що справжня зміна починається із внутрішніх змін та правильних звичок.

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