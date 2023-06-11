Співачка Ганна Трінчер розповіла про свого батька, який покинув сім'ю у 12 років, поділившись спогадами.

Українська співачка Ганна Трінчер розповіла про свого батька, поділившись особистим. Зірка опублікувала розповідь у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"На жаль. Тато завжди до мене ставився, як до непотрібної дитини. Емоційно я тата не відчувала, але дуже тягнулася до неї", - розповіла Ганна Трінчер.

"Він тягав мене за волосся. Кричав на мене... Погрожував зняти телевізор у моїй кімнаті та розбити його. У нього була неконтрольована агресія. Все це він робив, коли мами не було вдома. Він не займався моїм вихованням, а лише говорив" Я тобі куплю іграшку - а ти мене слухайся, добре?". На мої спектаклі, концерти він не хотів, і загалом не звертав уваги на мої успіхи...", - продовжила Ганна Трінчер.

"Ми з дитинства формуємо ставлення до себе через те, як до нас ставляться батьки. Через це я часто раніше і іноді зараз почуваюся непотрібною...", - додала Ганна Трінчер ще на один сторіс.

"Безумовно, кожен із нас унікальний... Але є деякі особливості - які виявляються майже у всіх дівчат, які були у важких стосунках із татами", - підсумувала зірка у наступній публікації.

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