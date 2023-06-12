На своїй сторінці в Instagram екс-ведучий проєкту "Орел і решка" Кирило Макашов, який зараз проживає в Польщі, розповів подробиці скандалу. Блогер із собакою на руках їхав трамваєм додому і зустрів свого горе-співвітчизника.

"В вагоні сидів чоловік, десь 25-30 років, на вигляд дуже пʼяний і голосно слухав українську музику, заважаючи іншим пасажирам і явно по обличчях людей було зрозуміло, що він заважав усім хто був. Я підійшов зробити йому зауваження з приводу його поведінки (спокійним тоном попросив його вести себе адекватно). Далі, коли реакція була агресивна, — почав його знімати, бо це треба фіксувати", — пише Кирило Макашов.

Коли трамвай зупинився, Макашов вийшов, а той агреивний чоловік пішов за ним.

"Далі була розмова вже на зупинці. Третє відео — частина розмови і те як він мене вдарив. Синця немає, але факт є факт. На зупинці був один хлопець з Харкову, який намагався допомогти, але той не слухав нікого, як нікого й не поважав", — додав екс-ведучий "Орла і решки" Макашов.

Весь цей час Кирило Макашов тримав собаку на руках, тому було зовсім не до бійки.

"Хочу щоб оце лице людини, яка поводить себе як кончена свиня в іншій країні та й ще під час війни — знали люди. Було б добре, якщо б цю гидоту депортували звідси бо він не заслуговує на польску гостинність", — наголосив екс-ведучий "Орла і решки" Макашов.

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