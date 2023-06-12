На своей странице в Instagram экс-ведущий проекта "Орел и решка" Кирилл Макашов, сейчас проживающий в Польше, рассказал подробности скандала. Блогер с собакой на руках ехал трамваем домой и встретил своего горе-соотечественника.

"В вагоне сидел мужчина, где-то 25-30 лет, с виду очень пьяный и громко слушал украинскую музыку, мешая другим пассажирам и явно по лицам людей было понятно, что он мешал всем кто был. Я подошел сделать ему замечание по поводу его поведения (спокойным тоном попросил его вести себя адекватно). Дальше, когда реакция была агрессивная, — начал его снимать, потому что это надо фиксировать", — пишет Кирилл Макашов.

Когда трамвай остановился, Макашов вышел, а тот агрессивный мужчина последовал за ним.

"Далее был разговор уже на остановке. Третье видео — часть разговора и то, как он меня ударил. Синяка нет, но факт есть факт. На остановке был один парень из Харькова, который пытался помочь, но тот не слушал никого, как никого и не уважал", - добавил экс-ведущий "Орла и решки" Макашов.

Все это время Кирилл Макашов держал собаку на руках, поэтому было совсем не до драки.

"Хочу чтобы это лицо человека, который ведет себя как конченая свинья в другой стране, да еще во время войны — знали люди. Было бы хорошо, если бы эту гадость депортировали отсюда, потому что он не заслуживает польского гостеприимства", — подчеркнул экс-ведущий "Орла и решки" Макашов.

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