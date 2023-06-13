Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який відкрито підтримав Україну на відміну від колишньої дружини, не став сумувати і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Днями 45-річний Мурат порадував новиною, що одружився зі своєю обраницею – 26-річною візажисткою з Києва Лілією.

Судячи з нових Instagram-сторіс, відразу після весільної церемонії молодята вирушили у медовий місяць за кордон. Цікаво, що на знімках можна побачити дочку Мурата від Лорак Софію. До речі, дівчинці щойно виповнилося 12 років. Очевидно, відразу після вечірки із зірковою мамою Ані Лорак та її бойфрендом, Софія вирушила на відпочинок до батька та його нової дружини.

У своїх сторіс Мурат трепетно ​​вітав дочку і показував їхній активний відпочинок на розкішному курорті. До того ж у Софії є ​​компанія – разом із ними на фото можна побачити ще одну дівчинку – це дочка другої дружини Мурата Лілії.

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли запроданка Лорак відправляє дочку до батька, щоправда, зараз вони проводять час не в Україні, але й не в Росії, а за кордоном.

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