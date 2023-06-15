На офіційній сторінці пса Патрона в Instagram повідомили сумну звістку.

"Трагедія, яка сталась на Херсонщині всіх нас добряче засмутила. Потім Кривий Ріг і Одеса. Я не звик до війни, вона мені не видається чимось звичним. Це щоразу боляче. Мені складно взагалі осягнути як можна таке коїти. І, зокрема, як зрозуміти навіщо стріляти по саперам. У спину. У людей, які без зброї і не несуть ніякої загрози. Вони рятують, вони допомагають", — написали в ДСНС від імені знаменитого пса.

Двоє миколаївських саперів було поранено — це Волощук Дмитро та Шевчук Валерій. Вони допомагали колегам рятувальникам евакуювати цивільних.

"Я хочу допомогти їм з лікуванням, але без вашої допомоги моя сім‘я не зможе покрити всі витрати. Минулого тижня ми розіслали кошти сім‘ям загиблих саперів, яких цинічно розстріляли теж на Херсонщині. Кожна сім‘я отримала 100‘000 гривень. Я вдячний вам за можливість висловити нашу повагу і підтримати їх. Якщо маєте можливість підтримати збір на лікування — буду неймовірно вдячний", — додав сммник пса Патрона.

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Раніше на сторінці пса Патрона опублікували важливе попередження на тлі підриву окупантами Каховської ГЕС.

"А зараз особлива увага мешканцям південних прибережних територій: течія Дніпра не по своїй волі несе силу-силенну мін та боєприпасів. Будь ласка, уникайте, по можливості, місць розливу. Дорогі мої волонтери, які зараз допомагають евакуйовувати людей та тварин: будьте максимально обачні. Я знаю, що ви рятуєте тих, хто без вас та професійних рятувальників не виживе, тому і не кажу не йти…але знайте про це і уважно дивіться під ноги", — наголосили в ДСНС.

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