Брат був єдиним, хто міг провести час із батьком і попрощатися з ним, проте й сам незабаром опинився у пастці.

Ольга Кіф'як-фон-Краймер, талановита київська артистка, відома своїм виконанням балетних ролей у Національному академічному театрі опери та балету України. Вона є заслуженою артисткою країни та посідає місце серед визначних українських балерин, які здобули визнання на численних міжнародних конкурсах.

Однак життя Ольги змінилося на початку війни, коли її батько Петро Кіф'як помер від серцевого нападу, не витримавши стресу, спричиненого обстановкою. Через кілька місяців, у Бахмуті, загинув старший брат Ольги, Дмитро Кіф'як, який пішов на війну як добровольець.

Через випадковий збіг обставин батьки Ольги, які мешкають у Чернівецькій області, опинилися в Києві всього за два дні до початку війни та опинилися у справжній пастці. Батько Ольги відчував сильний стрес, відмовлявся ховатися у бомбосховищі та наполягав на поверненні додому.

Брат був єдиним, хто міг провести час із батьком та попрощатися з ним, після повернення батько не витримав стресу:

«Нас у сім'ї четверо дітей, і так вийшло, що ніхто не зміг приїхати через війну: сестра живе у Франкфурті, ще один брат – у Відні, я була в Америці. У мене гастролі та зобов'язання. І Дмитро був єдиним, хто зміг попрощатися із татом.

Я пам'ятаю той день, коли ми бачилися востаннє. Дмитро почав збирати речі. І каже: я їду до Бахмута. У мене було таке почуття, що я справді востаннє його бачу. Брат так сказав: "Я не знаю, повернусь чи ні"».

Пізніше стало відомо, що разом із Дмитром загинули ще п'ять молодих хлопців. У будівлі, де вони були, сталося кілька обстрілів, і не всі встигли спуститися в підвал.

Дмитра поховали поряд із його батьком, на Буковині. Маленький син Лука вирізав для свого батька серце, яке поклали до могили.

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