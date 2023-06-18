Арсен Мірзоян активно допомагає українським захисникам. Співак багато виступає для військових, бере участь у благодійних заходах, регулярно збирає кошти та доставляє бійцям дрони, автівки, тепловізори та іншу необхідну техніку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Арсен Мірзоян розповів, що спробував себе в ролі ведучого. Артист провів благодійний аукціон від "Інтернаціонального легіону допомоги" та показав фотозвіт цієї події.

А напередодні Арсен Мірзоян дав концерт разом із дружиною. Тоня Матвієнко разом із донечкою Ніною тривалий час перебувала в Великобританії, але зараз нарешті приїхала на Батьківщину та возз'єдналася з коханим. Під час цього виступу Мірзоян фактично представив новий альбом, виконавши 10 нових пісень, 7 з яких пролунали вперше.

Разом із Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко із незапланованими виступами вийшли на сцену співачка Лама та Олександр Положинський.

"Це було неймовірно потужно та важливо для мене. Вже після виступу познайомилася з чудовими людьми, поспілкувалися про почуття, емоції — ми потребуємо цього в наш час. Я ще раз переконалася в тому, який у нас класний народ — душевний та щирий. Дякую кожному, хто вчора відвідав наш з Арсеном Мірзояном концерт. Другий день під враженням. На щастя, вчора не могла заснути від гарних емоцій, а не від нічних атак", — написала Тоня Матвієнко.

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