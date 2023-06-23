Доктор Євген Комаровський розповів про активоване вугілля. Фахівець поділився своїми думками в Інстаграм, де часто дає поради.

"У своєму відео про дітокс я розповідав про активоване вугілля і про те, що люди, які шарлатани, які організовують детокс терапію, або детокс допомогу, вони дуже часто рекомендують використовувати для очищення організму активоване вугілля. У багатьох могло скластися враження, що я проти активованого вугілля", - повідомив доктор Комаровський.

Фахівець додав, що він не проти вугілля. Просто для лікування отруєння потрібно дуже багато препарату, щоб він почав діяти.

"Насправді хлопці, активне вугілля - це той препарат, який з точки зору доказової медицини надзвичайно активний у правильних дозах при гострих отруєннях. Правильна доза - це практично 1 г на 1 кг ваги, тобто коли ви п'єте три таблетки по 0, 25 г на день - це мертвому припарки насправді. Тому не дивно, що в процесі гострих отруєнь порошок вугілля часто вводиться в шлунок через зонд або треба встигнути дуже велику дозу там, коли 30-40 таблеток мінімум, розумієте?", - сказав доктор Комаровський у своїй публікації.

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