Популярний український комік і ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков, який родом з Маріуполя і одружений із зіркою "Жіночого кварталу" Настею Короткою, став героєм нового інтерв'ю у Слави Дьоміна. У цій розмові Андрій Бідняков розкрив багато секретів та був гранично відвертим.

Так, серед іншого Андрій Бідняков розповів про майно у захопленому російськими окупантами Маріуполі. Як відомо, шоумен родом із цього приазовського моря, і він дуже болісно переживає окупацію рідного міста.

За словами Біднякова, він точно знає, що квартира, яку він віддав своїй сестрі, і в якій його було прописано, вже знесено. Залишилася лише квартира матері, будинок не знесли, але Андрій Бідняков навіть боїться зайвий раз про неї говорити.

"А там, де мамина квартира, начебто поки що стоїть, але я не знаю. Я боюся питати вкотре, я вкотре не хочу туди когось... Хоча, я вже це розповідаю, і це теж не дуже добре. Є люди , які приходять, вони там живуть, дали ключі, щоб вони там, ну… Наші друзі, не друзі, а друзі наших друзів, вони заходять, так… Я не боюся, що заберуть квартиру… Я не боюся, що знесуть будинок боюся, що я не дістану фотографії мами, батька, дитячої грамоти, кількох книг, і такі ось артефакти, як магнітофон, і там мамині якісь речі, батька речі. Ось цього я боюся, а за квартиру я не переживаю", - поділився Андрій Бідняков.

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