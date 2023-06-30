Телеведучий Юрій Горбунов поділився кадрами з концерту з Дзідзьо та Олександром Пономарьовим.

Телеведучий Юрій Горбунов розповів, як провів із іншими зірками концерт для прикордонників. Зірка поділився фотографіями у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Мали честь дати концерт для одного з загонів наших прикордонників! Дякую вам, наші Захисники, за те, що захищаєте нашу землю та тримаєте кордон на замку!! Слава нашим прикордонникам! Слава Україні!!", - написав Юрій Горбунов, показавши фотографії з Дзідзьо та Олександром Пономарьовим.

Фанати, включаючи Віктора Павлика, Дзідзьо та Олю Цибульську, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Щось Дзідзьо вже не той",

"Огонь".

Варто зазначити, що зіркове тріо ще з початку повномасштабного вторгнення записали кілька патріотичних пісень, які стали хітами. А нещодавно зірки вирішили привітати столицю України Київ із днем ​​міста. Як можна помітити, артисти їхали в тур із концертами, тому перебували в автобусі, але змогли передати музичне привітання.

"Дорогою з Києва до Львова, вітаємо нашу столицю. З Днем народження!!!", - написав Дзідзьо, який опублікував відео з Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим.

Останні новини України:

Нагадаємо, Горбунова присоромили за спів з Пономарьовим та Дзідзьо

Також Politeka повідомляла, що Горбунова, Дзідзьо та Пономарьова розкритикували за ошатні костюми під час війни.

А ще Politeka писала, що Пономарьов незвичайно віддячив ЗСУ, зрозумівши настрій українцям



