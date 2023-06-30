Телеведучий Юрій Горбунов розповів, як провів із іншими зірками концерт для прикордонників. Зірка поділився фотографіями у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Мали честь дати концерт для одного з загонів наших прикордонників! Дякую вам, наші Захисники, за те, що захищаєте нашу землю та тримаєте кордон на замку!! Слава нашим прикордонникам! Слава Україні!!", - написав Юрій Горбунов, показавши фотографії з Дзідзьо та Олександром Пономарьовим.
Фанати, включаючи Віктора Павлика, Дзідзьо та Олю Цибульську, поставили сотні лайків та написали коментарі:
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Варто зазначити, що зіркове тріо ще з початку повномасштабного вторгнення записали кілька патріотичних пісень, які стали хітами. А нещодавно зірки вирішили привітати столицю України Київ із днем міста. Як можна помітити, артисти їхали в тур із концертами, тому перебували в автобусі, але змогли передати музичне привітання.
"Дорогою з Києва до Львова, вітаємо нашу столицю. З Днем народження!!!", - написав Дзідзьо, який опублікував відео з Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим.
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