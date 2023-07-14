Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський вирішив заспівати разом із дівчиною пісню. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Ну не міг я не виставити це виконання. Моя студентка має неймовірний тембр голосу", - розповів переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голос країни" Сергію Лазановському:

"Яке ніжне виконання, просто вау",

"Пісня хороша мурашки",

"Дуже хороше виконання. Ви обидва неперевершені".

А один із фанатів визначив, що дівчина не так добре співає: "Не потрапляє в ноти деякі".

"Точно?", - запитав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

"Та й дуже ріже вухо", - повідомив фанат.

"Боюсь вас розчарувати, але там жодної "не тієї" ноти немає", - відповів зірка.

"Може, для вас немає) я маю також музичну освіту) і чую трохи непотраплення", - поділився хейтер.

"Можете написати конкретний момент?)", - запитав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

"Ну варіації наприкінці пропозицій, недоречні від слова зовсім і вони фальшиві якраз. І високі ноти теж не розкриті, ніби голосом не дотягує. Повторюся, я так чую. І для мене особисто це не добре. Якби заспівали в одному варіанті, було б набагато красивішим", - відповів фанат.

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