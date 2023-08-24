Російські загарбники підступно атакували вулиці міста посеред дня, 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, окупанти в черговий раз обстріляли Херсон.

За даними слідства, окупанти атакували Херсон 24 серпня близько 11.00.

«Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються», - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відомо, що постраждалій дитині 7 років.

«7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги.

У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу», - повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Дані щодо інших постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, раніше в Херсонській ОДА терміново попередили мешканців мешканців Херсона, що ворог обстрілює місто.