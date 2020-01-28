Президент України Володимир Зеленський повинен придивитися до свого оточення особливо до людей, які пишуть йому тексти

Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і він же дозволив запустити "смертоносний маховик Голокосту".

Як повідомляє Politeka.net, український блогер, письменник, публіцист і народний депутат України Максим Бужанський прокоментував для Politeka on-line виступ президента України Володимира Зеленського в Польщі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я вважаю, що президента дуже жорстоко і жорстко підставили, вручивши йому подібний текст. Президент України повинен провести серйозну бесіду в своєму офісі щодо цього тексту. Крім того, звинуватити державу, яка зазнала найбільших втрат у цій війні, я кажу про СРСР з втратами в 30 мільйонів у лавах радянської армії. Так ось це справжній цинізм", - прокоментував Бужанський.

Крім того, він зазначив, що такі заяви президента України позначилися на ставленні виборців до Зеленського і його команди.

"Виборець відчув себе ображеним, приниженим, обуреним. Адже це просто плювок їм в обличчя", - вважає нардеп.

"Коли вимовляється безлика фраза "український фронт", але не уточнается український фронт чого саме. То це означає, що та жертва, яку віддали наші предки, зовсім нічого не варта. Це ніякий не український фронт - це бійці українського фронту Червоної армії. Всі це знають і ніхто не соромиться. Навіть президент Ізраїлю днями дякував бійцям Червоної армії за визволення від нацистів", - нагадав Бужанський.

Він також додав, що за такі заяви необхідно принести вибачення, адже це ніхто не забуде і навряд чи пробачить.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, Зеленського попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін і Зеленський несподівано встановили контакт, в Кремлі не приховують радості

Також Politeka писала, що звільнений Труба повстав проти Зеленського.