Виконуючий обов'язки директора департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Шуцький в ефірі Politeka Online розповів про медіавійну, яку ведуть контрабандисти проти українських митників.

За його словами, медійний фактор і розкручування негативного образу митниці для контрабандистів – це № 1.

«У митній і політичній системі України медіавійна – це один з механізмів знищення ворога», - заявив Шуцький.

Він уточнює, що митники, крім того, що повинні виконувати свою основну функцію – ще повинні примудрятися воювати з контрабандистами, які масово медійно намагаються знищити залишки митної системи.

«Реформа митниці постійно ламається, зупиняється, тому що навколо неї створюється негативний образ. Нікому не хочеться бути в епіцентрі цього бруду, хочеться відсторонитися від цієї історії. Тому якщо керівник митниці готовий далі боротися – йому не дає це зробити створений навколо негативний фон», - переконаний Шуцький.

Основним замовником цієї всієї історії, на думку Шуцького, є контрабандні групи.

«У нас контрабанда – це той синдикат, який володіє армією всюди. Є представники цих кланів в митній системі, у силовиків. Це сильні, розгорнуті кланові системи», - додає він.

За словами Шуцького, в кожному регіоні існує свій якірний контрабандист, який вже там асимілювався, розкрутився.

«І він не бідна людина, яка може фінансувати цю армію замовних блогерів, журналістів, ботів. Не потрібно постійно фінансувати медіавійну. Тобі потрібно зламати одного, щоб решта почали боятися, а далі починається дешевий шантаж», - резюмував Шуцький.

Нагадаємо, «Так як було раніше - вже не буде»: Щуцький звернувся до замовників медіа-атак на митницю.