Депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко підіграв путінської пропаганди і потрапив у гучний скандал

Колишній нардеп Борислав Береза обурився ситуацією на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Politeka.net. Він передбачив, що буде з Сергієм Устенко після його скандального висловлювання.

Напередодні "слуга народу" у прямому ефірі телеканалу «Наш» звинуватив Україну в окупації Криму. Під час розмови з колегою з "ЄС" Олексієм Гончаренко він нагадав, що в 2014 році був прийнятий закон про мову. Нібито, саме це спровокувало напад росіян.

«Після цього Російська Федерація увійшла в Крим», – сказав депутат в студії.

Борислав Береза спробував розібратися, в чому ж причина таких заяв з боку Олексія Устенко. На його думку, всьому виною може бути неадекватність народного депутата 9-го скликання.

"Задовбали. Ні дня без зашквара. Вибачте, що цікавлюся, але коли в "Слугу народу" відбирали кандидатів, то були якісь обов'язкові тести на слабоумство і неадекватність, які з позитивним результатом пройшла частина депутатів?", - запитав він у соціальній мережі.

Екс-депутат звернув увагу, що Олексій Устенко висловився в дусі російських телеканалів. Адже вони часто розповідають, ніби не анексували Крим силою, а просто намагалися "захистити" російськомовне населення півострова.

"Просто, коли Олексій Устенко, полудурок 25 років, який пройшов до ВР за списками "Слуги народу", повторює у ефірі тб штамп російський пропаганди, то хочеться зрозуміти - він ідіот чи зрадник? Або, як Twix - два в одному", - пише Борислав Береза.

За його словами, Олексій Устенко далеко не єдиний дивний персонаж у "Слуги народу". Не так давно його колега по фракції теж оскандалився. На цей раз, з Донбасом:

"У будь-якому випадку, після того, як раніше ще один "слуга" Євген Шевченко в ефірі російського анала сказав лідеру донецьких терористів Пушилину: "Ми з Вами на одній стороні", то їм важко мене здивувати. Фракція "корисних і не тільки ідіотів". Цікаво скільки в процентному співвідношенні там таких?".

Борислав Береза впевнений, що незабаром Олексій Устенко змінить свою риторику і спробує виправдатися перед українцями. І досить швидко.

"Упевнений, що це нерозумне створіння скоро скаже, що його не так зрозуміли. Вони так завжди роблять, коли обс*раются", - підсумував колишній нардеп.

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