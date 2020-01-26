Скандал з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком призвів до того, що дії української влади не схвалюють практично всі

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив відомий телеведучий Андрій Пальческий (щоб переглянути відео, досскрольте до кінця).

«Розумієте, 16 січня 2020 року я прокинувся, читаючи всю ніч стрічку фейсбуку. Співвідношення 95 до 5 проти дій всього керівництва, включаючи нашого коханого. Я не полінувався і зараз. Він у Давосі зробив три заяви. До президента Зеленському і новому уряду були особливі вимоги. 30 років ми йшли до того, щоб вибрати людину, нібито із народу», - зазначив він.

Пальчевський уточнив, що до Зеленському і новому уряду були особливі вимоги.

«30 років ми йшли до того, щоб вибрати людину, нібито із народу. Ми розуміли, що є обмеження. Навряд чи великий фахівець в області економіки, права та іншого десятка спеціальностей - обраний нами президент. Але ми довіряли його класовою чуттю. Він повинен був набрати не тих, хто грабують, а тих, хто садять. І друге - що це буде просто людина, яка збере навколо себе порядних людей», - підкреслив він.

При цьому Пальчевський розповів, що був симпатиком Зеленського, однак зараз у його партії немає жодних шансів на місцевих виборах.

«Я був симпатиком Зеленського. Прогнозую, що жодних шансів у "Слуги народу" на місцевих виборах не буде. Тому зараз будуть спроби залучити у свої ряди ще не заплямованих особистостей. Але справа в тому, що, не звільнення Гончарука та його групи, почитайте Мілованова», - уточнив він.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського щодо антисемітизму.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.