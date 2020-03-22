Результати соцдослідження кажуть самі за себе

Кияни взяли участь у соціологічному опитуванні - якщо б вибори відбулися сьогодні, то кому б віддали свій голос жителі столиці. Результати показали, що лідирують Віталій Кличко і Андрій Пальчевський

Дослідження, проведене в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 6 по 7 березня, показало, що люди визначилися з фаворитами майбутньої гонки. Перша трійка лідерів виглядає наступним чином: діючий мер Києва Віталій Кличко з 26%, журналіст Андрій Пальчевський з 22% і лідер "Рідної країни" Микола Томенко з 10%, який помітно відстав від перших двох опонентів.

Далі можливі кандидати розташувалися таким чином:

Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%

Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%

Андрій Білецький – 5%

Микола Тищенко – 4,3%

Дмитро Гордон – 4%

Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитро Гордон (“Сила і честь”) – 3,1%

Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовисування) – 2%

Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%

Директор ГО "Інтер-Акція" Юрій Лагутов прокоментував результати соцдослідження. Окремо спеціаліст зупинився на стрибку рейтинга Пальчевського. На його думку, багато в чому це відбулося завдяки зростанню впізнаваності - журналіст постійно мелькає на центральних телеканалах, а також активно коментує у себе на Фейсбук ситуацію з коронавірусом і карантином

"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю", - підкреслив Лагутов.

В цей час впізнаваність нинішнього мера Кличка застигла на місці. Більш того в останнього зростає антирейтинг. Як показало опитування, більшість респондентів - 37% - негативно оцінюють роботу Кличка, як градоначальника.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський звернув увагу громадськості на те, що поки в Україні залишається невирішеним актуальне питання з наявністю захисних медичних масок в аптеках і лікарнях - в Іспаніх помітили засоби захисту українського виробництва.

«Продали..... наші..Хто відповість???? заробітчани?... від влади!!? Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів української торгової марки «Бук», - повідомив Пальчевський, показавши кадри, на яких видно, як з машини дістають ящики медичних масок з написом українською «чисте повітря в будь-яких умовах».

Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському: "За прикладом США".

Також Politeka писала, що українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався: "Невже ви вірите в ту нісенітницю...".