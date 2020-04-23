Зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий розповів про першу зустріч президентів РФ і Україні на Нормандській зустрічі

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, президент України Володимир Зеленський все-таки змусив понервувати президента РФ Володимира Путіна.

Інтерв'юер згадала, що Кошовий ще до Нормандської зустрічі говорив, що Володимир Зеленський може не втриматися і "вирубати" Володимира Путіна.

"Я думаю, що це б виглядало красиво, але є політичний етикет, протокол. Але він усе-таки змусив понервувати дідуся, він скукожився трошки і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг", - зазначив він, чим викликав сміх ведучої.

"Я б на місці оператора знімав би стіл трохи вище, щоб не було видно танці двох ніг під столом", - додав Кошовий з посмішкою на обличчі.

Відзначимо, що сам Зеленський, в фільмі "Рік президента Зеленського" заявив, що зустріч лідерів країн нормандського формату в грудні 2019 року була складною, але на ній не сталося ніякої здачі національних інтересів.

«Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну не склав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили… на колінах я буду стояти нічого цього не зроблено», — сказав він.

Глава держави вважає, що Україна отримала від цієї зустрічі непоганий результат.

Нагадаємо, Зеленський терміново зв'язався з Меркель, відомі деталі: нова зустріч з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Путін відкрито заговорив про відновлення радянської імперії: "Ми цього хочемо".

Також Politeka писала, що переговори Зеленського і Путіна: українців вразили новим планом, що буде з "нормандської зустріччю".