Зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий розповів про першу зустріч президентів РФ і Україні на Нормандській зустрічі
Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю Олесі Бацман на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За його словами, президент України Володимир Зеленський все-таки змусив понервувати президента РФ Володимира Путіна.
Інтерв'юер згадала, що Кошовий ще до Нормандської зустрічі говорив, що Володимир Зеленський може не втриматися і "вирубати" Володимира Путіна.
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"Я думаю, що це б виглядало красиво, але є політичний етикет, протокол. Але він усе-таки змусив понервувати дідуся, він скукожився трошки і мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг", - зазначив він, чим викликав сміх ведучої.
"Я б на місці оператора знімав би стіл трохи вище, щоб не було видно танці двох ніг під столом", - додав Кошовий з посмішкою на обличчі.
Відзначимо, що сам Зеленський, в фільмі "Рік президента Зеленського" заявив, що зустріч лідерів країн нормандського формату в грудні 2019 року була складною, але на ній не сталося ніякої здачі національних інтересів.
«Нормандська зустріч була складною, і всі це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну не склав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили… на колінах я буду стояти нічого цього не зроблено», — сказав він.
Глава держави вважає, що Україна отримала від цієї зустрічі непоганий результат.
Нагадаємо, Зеленський терміново зв'язався з Меркель, відомі деталі: нова зустріч з Путіним.
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