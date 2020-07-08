Де лікарні, де онкоцентри, де хоспіси, де нові вокзали?

Лідер нової політичної сили «Перемога Пальчевського» вважає, що необхідно заборонити можновладцям робити ремонти доріг лише в останні два-три місяці перебування при владі, замість того, щоб здійснювати це протягом всіх п’яти років

Про це Андрій Пальчевський заявив в ефірі 112 каналу.

«Заборонити робити ремонт доріг, які мають робити протягом всіх п’яти років, в останні два-три місяці перебування при владі. Дороги нам важливі протягом п’яти років, а не 2-3 місяців, коли ці мерзотники будуть обиратись», – наголосив Пальчевський.

За його словами, така тактика, що склалася в Україні протягом останніх 30 років, «коли можновладці перед виборами починають то цукерки роздавати, то бублики пакувати, то ремонтувати дороги».

«Цьому треба покласти законодавчий край. Хлопці, весь ваш термін ми оцінимо на виборах. А коли ви починаєте заливати очі асфальтом, цю підлу тактику потрібно завершити. Тому що крадуться гроші з будівництва, обираються компанії, які працюють вдень, коли всі їдуть на роботу та з робити, а не вночі, як це годиться. Це робиться, щоб не платити високі зарплати робочим», – заявив Пальчевський.

Він заявив, що за останні роки не побудовано нових лікарень та інших об’єктів інфраструктури в столиці.

«Де лікарні, де онкоцентри, де хоспіси, де нові вокзали? Місто – це передусім інфрастурктура для життя. Це мости, які чомусь будують в 10 разів довше і в 10 разів дорожче», – висловив обурення Андрій Пальчевський.