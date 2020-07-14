Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вирішив покарати українців, які не визнають Крим російським

Як повідомляє Politeka.net, про це політик заявив під час пленарного засідання парламенту, його слова передають російські ЗМІ.

Зараз російські депутати обговорюють законопроект, який серед іншого запроваджує покарання за заклики "до відчуження територій РФ". За словами Володіна, ці нововведення можна буде застосовувати проти всіх, хто вважає Крим територією України.

"Це спричинить покарання за законами РФ. Ми зможемо вимагати їх екстрадиції до нас в країну. Тому багато гарячі голови, можливо, їх остудять після того, як ми приймемо норми закону. І вони зрозуміють, що це дуже серйозно карається", зазначив спікер Держдуми.

Політик підкреслив, що кримінальна відповідальність загрожує всім, незалежно від місця розташування:

"Це особливо стосується наших українських колег. Заяви щодо Криму, які вони будуть робити, за собою тягнуть покарання за законами Російської Федерації".

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