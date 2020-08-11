Всеукраинский опрос общественного мнения, который был проведен 6-10 августа 2020 года, показал, что если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав Верховной Рады получили бы следующие партии: партия действующего Президента Украины «Слуга народа» (25,4%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,5%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (12,8%), ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,7%) и «Партия Шария» (5,5%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Шансы на прохождение в парламент других политических партий, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,4%), «Сила и честь» Игоря Смешко (3,1%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,9%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,6%), «Самопомощь» под руководством Оксаны Сыроид (1,6%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,5%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,0%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,7%) и партия «За будущее» Игоря Палицы (0,6%) значительно меньшие.

По сравнению с предыдущим опросом общественного мнения, проведенным 10-14 июля 2020 года, рейтинги политических партий, проходящих в Раду, претерпели следующие изменения:

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 6-10 августа 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.