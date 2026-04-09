Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що війна США проти Ірану очікувано закінчилася заявою Трампа про перемогу, і частина перемоги справді є, але повна просто неможлива, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, було зрозуміло, що, як іранська цивілізація 3 тисячі років стояла, так і стоятиме, незважаючи на погрози Трампа змінити режим, помститися за 47 років знущань, незважаючи на заяви Такера Карлсона, що буде застосовано ядерну зброю. Принагідно він нагадує свій прогноз із першого дня війни США проти Ірану: якось уночі Трамп напише пост, заявить про перемогу без жодних сухопутних операцій, так і сталося. Проте, констатує експерт, Іран справді програв, адже його ракетну промисловість зруйновано, а збагачений уран десь зарито, спробуй із нього ще бомби зробити.

«Але є післясмак. Хотілося більше. Ви ж розумієте, що, наприклад, навіть якщо Україні вдасться повністю звільнити всі окуповані території і путіна посадять у Гаагу, ми скажемо, що можна було більше. Якщо путіна вдасться повісити на Хрещатику, ми скажемо, що хотіли догори ногами, як Муссоліні. Тому повної та остаточної перемоги не буває. Давайте так: реалістичні завдання вирішені, нереалістичні не вирішені», – наголошує Михайло Шейтельман.

Щодо мирного договору, зазначає він, то у сторін первинно протилежні позиції: США та Ізраїль хочуть жити у світі, а Іран хоче ядерну бомбу та знищити всіх ізраїльтян. Така сама ситуація, констатує експерт, і в нас, адже Україна хоче жити у світі, бути в ЄС і НАТО, розвиватися, а росіяни – вбивати і бути вбитими, влаштувати геноцид українців.

«Повірити у те, що війна може закінчитися миром, неможливо. Зрештою, одна зі сторін має остаточно колись програти. Або Іран, чи США. Але остаточно і не зараз, ні в кого немає змоги. Хтось пише: «Треба було Іран добивати до кінця». Як 90-мільйонну країну взяти штурмом? Чим? В Ізраїлю не вистачить людей просто фізично, а Америка чорт-де. Потрібно 100 авіаносців побудувати, приплисти і захопити Іран. І що з ними робити? 20 років їх перевиховувати, як Німеччину? Денацифікація, демілітаризація? Це як росію переробити, всіх перевиховати. Там більшість населення – путіністи, переробити їх у людей – проблема. Навіть якщо ти захопив усю цю територію, що ти з нею робитимеш? Незрозуміло. Нема простого вирішення цієї проблеми. Але періодично робити їх безпечнішими, відбирати найнебезпечнішу зброю – це те, що залишається цивілізації. І тут Трамп зробив те, що міг», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що НАТО не виконує своїх функцій, потрібна нова інституція з Україною.

Також Politeka писала про те, що Старіков оцінив, у чому співпрацюватимуть Україна та Сирія: зерно, дрони та перспективи.