Про це він розповів у своєму блозі .

Як зазначає експерт, Мадяр колись був членом партії Орбана "Фідес", а тепер став лідером опозиції та виграв на виборах. А це означає, підкреслює він, що мають рацію ті політологи, які говорять про росію, що той, хто проведе революцію, вирощується в діючій системі, як, наприклад, Горбачова вирощували комуністи, цар виростив Державну думу, яка влаштувала державний переворот, це все йшло зверху.

«Перемога опозиції не принесе особливого потепління для нас? Нам і не треба нам. Нам достатньо, якщо Угорщина повністю відновить відносини з ЄС. Нам не потрібно, щоб Угорщина стала Норвегією, чи Швецією, чи Литвою, чи Нідерландами, чи навіть Польщею, тобто найближчими нам країнами. Нам потрібно, щоб Угорщина стала Іспанією, країною, яка прямує у фарватері ЄС і на загальних підставах, як усі, без великого ентузіазму нам допомагає. Ось приблизно так. Тобто, така середня країна. Нам не потрібно чудес», – пояснює Михайло Шейтельман .

І виходить, констатує він, що Україна допомогла Мадяру пообіцявши відремонтувати нафтопровід «Дружба» до кінця квітня.

Тобто виходить, що як би угорцям не треба обирати Орбана, щоб нафтопровід «Дружба» знову запрацював, він і так запрацює. Україна у робочому порядку відновлює нафтопровід «Дружба». Мені здається, що це несподівана та гарна історія. До кінця квітня залишилося кілька днів, навіщо нам тоді Орбан? Щоб що? Щоб він полагодив нафтопровід і потім ще 4 роки з нами сидів?», – підсумовує Михайло Шейтельман .

