Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що в росії більше немає досвідчених політтехнологів, як і виборів, а тому даремно Орбан покликав їх на допомогу проти Мадяра, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ви помітили, як узагалі російські політтехнологи зганьбилися в Угорщині? Скільки було розповідей про те, що там є російські політтехнологи, їх надіслали, і ось тепер вони... А чому мало вийти? Чому у російських політтехнологів мало щось вийти в Угорщині? Давайте поставимо собі чесне питання. А жодної причини нема. А де ви бачили взагалі російських політтехнологів?», – зазначає Михайло Шейтельман.

Як пояснює експерт, щоб були досвідчені політтехнологи, потрібно, щоб була конкурентна політика, демократія, реальні вибори, а в росії цього немає. Адже, наголошує він, у росії ніхто не обирає губернаторів, їх призначають, тож із цими політтехнологами і Орбан програв. А на боці Мадяра, констатує експерт, були західні політтехнологи, які звикли працювати у конкурентних умовах.

«російські політтехнологи могли репресивний апарат збудувати, а не вибори виграти. А ось ця їхня реклама із Зеленським… Це ж вони придумали. Чому? Вони подумали, що Зеленський ворог, його ненавидять усі люди у світі, ми ж ненавидимо, отже, всі ненавидять. Поставили Зеленського і пов'язали його з Мадяром, мовляв, тоді всі угорці проголосують проти. А з'ясувалося, що Зеленський у світі дуже шановний політик. Скрізь, окрім росії», – пояснює Михайло Шейтельман.

За його словами, це була примітивна помилка людей, котрі взагалі не розуміють, що таке конкуренція, що таке маркетинг. Це у 1990-х, констатує експерт, у росії були політтехнологи, тоді ще були вибори, а тепер вони вимерли, як динозаври.

Як повідомляла Politeka, Шверк пояснив, що український бізнес був збудований на зв'язках і приватизації, але сьогодні бізнесмени – це вже інші люди.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, навіщо путінові раптом знадобилося великоднє перемир'я.