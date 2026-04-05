Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що не дозволити Ірану створити ядерну зброю – це правильно, але водночас Трампу варто було зайнятися ще росією, а не погрожувати союзникам США.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Дати таким терористам ядерну зброю неприпустимо. Це дозволило б їм вести терор під ядерним щитом. Я ніколи цього не допущу», – Трамп. Золоті слова, повністю підтримую Трампа. Чому я вважаю, що це золоті слова, їх треба в рамочку повісити і таке інше? росії теж стосується повністю», – стверджує Михайло Шейтельман.

Суть у тому, пояснює експерт, що Трамп звинувачує Іран у вбивстві громадян західних країн і власних громадян, тому цим терористам не можна давати ядерну зброю, щоб вони не прикривалися нею, як щитом. Тільки ось, підкреслює він, Трамп не проти, щоб росія мала ядерну зброю, а ця країна робила все те ж саме, наприклад, збила малайзійський літак, проводила сталінські репресії.

А взагалі, зазначає експерт, Європа напружилася щодо війни США проти Ірану, та й Україна має привід, адже Трамп погрожує припинити постачання нам зброї, купленої за європейські гроші. Британська ж преса, розповідає він, грає словами all і oil, коли пише про Трампа, що це все – його помилка, його вина, вимагають навіть скасувати візит короля Чарльза до США через ці наїзди на Великобританію. Далі, продовжує експерт, спалахнув скандал із Макроном, Трамп прямо сказав, як погано з ним поводиться дружина, навіть французька опозиція це засудила, тож США поступово втрачають союзників.

«А на обкладинці журналу The Economist у певному сенсі результат. Там портрет Трампа дуже розмитий, у нього за спиною усміхнений товариш Сі і заголовок: «Ніколи не заважай своєму ворогові, коли він робить страшну помилку». Ось так. Справді Трамп втратив усіх друзів і тепер з нього сміються вороги», – підсумовує Михайло Шейтельман.

