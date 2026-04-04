Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін пояснив, що Трамп, хай і робить багато різних заяв, справді зациклений на Ірані вже давно, і сухопутна операція реально можлива, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Я не слухав би, що говорить Трамп. Трамп має свою атмосферу, але військовим плануванням займається не Трамп. США мали плани воювати, вони займалися плануванням, проводили військові ігри проводили, симулюючи війну з Іраном на початку 2000-х. Де був Трамп? Тобто це не історія лише Трампа», – наголошує Ігаль Левін.

Так, констатує військовий, Трамп має свою фішечку щодо Ірану, можна згадати навіть його інтерв'ю кінця 1970-х, у якому він закликав забрати в Ірану нафту, починати операцію, не терпіти цей новий режим. Тобто, констатує він, у питанні Ірану Трамп послідовний, як бізнесмен він про це говорив і раніше.

«Щодо сухопутної операції. Так, така опція є. Я думаю, найімовірніше, це буде. Всі говорять про острів Харк, але там є інші хороші острови, з яких можна почати. Не обов'язково переходити до головної страви. Є інші острови, можливо, з них почнуть. Ну, знову ж таки, Трампу може будь-що в голову вдарити і він вирішить зупинити все, але, найімовірніше, все-таки буде операції на островах. До цього йде. Все на це вказує. Я говорю про справжні індикатори, а не про те, що заявляє Трамп», – стверджує Ігаль Левін.

До того ж, зазначає гість програми, зараз не лише Трамп робить багато заяв, це називається накинути диму. Тобто, пояснює він, в епоху інформаційної прозорості спеціально робиться купа заяв, щоби ворог не розумів, на що орієнтуватися.

