Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що переговорний формат варто почати спочатку – з новими пунктами, з новими посередниками і саме з припинення вогню, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив президент Зеленський, розповідає експерт, тристоронні переговори відкладені через те, що США зосереджені на Близькому Сході, процес не зупинено остаточно, але ми почнемо спочатку. Як він підкреслює, тут цікава саме фраза «ми почнемо спочатку».

«По-перше, невідомо, коли і чи відбудеться діалог в трьохсторонньому форматі, по-друге, яку і чи будуть відігравати роль надалі США. По-третє, якщо ми готові починати спочатку, то, можливо, нам варто розширювати коло посередників або залучати нових. І чи можливо це зробити, домовившись зі США? Чи не означатиме це, що Вашингтон відійде від переговорного формату? Можливо, варто залучити Туреччину, якщо росія не хоче жодної європейської країни. Є Туреччина, є інші країни, з якими можна вести перемовини. От через Пакистан США та Іран ведуть перемовини. Можливо, Фінляндія як компромісний варіант», – пояснює Олександр Мусієнко.

Також, міркує він, можливо, Україна запропонує переглянути 20-пунктний мирний план або росія накине додаткові умови, про це ми дізнаємось найближчим часом. Але загалом, констатує експерт, ми формально у переговорному процесі, насправді він на паузі, адже ми бачимо, як усе швидко відбувається, коли сторони зацікавлені, як от на Близькому Сході.

«Для нас зараз шанс наголосити на тому, що за прикладом Ірану і Близького Сходу питання безпеки і припинення вогню треба поставити на перше місце і тільки тоді рухатися до подальших пунктів. Можливо, це має на увазі президент України. Скоро ми почуємо відповіді», – підсумовує Олександр Мусієнко.

