Політолог Павло Жовніренко пояснив, що Україні не варто у питанні безпеки орієнтуватись на США, і справа не лише в цій адміністрації, Трамп просто більш цинічний як бізнесмен, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, Венс – це фактично копія Трампа, і загалом це люди, які занадто багато на себе беруть, багато говорять, хоча є Конгрес, який також багато чого вирішує. Водночас, зауважує він, з новою адміністрацією США змінилась система цінностей, Трампа навіть називають техаським стрілком.

«Це у Штатах мем. Хто такий техаський стрілок? Він стріляє з лука, але не цілиться у мішень. Він стріляє просто так, от бах, і все. Попала стріла у стіну, він підходить, виколупує цю стрілу і там, де вона попала, робить центр мішені і каже: «Дивіться, я в десятку попався, який я класний». І от так у них вся політика», – пояснює Павло Жовніренко.

Якщо говорити про спецпредставників Віткоффа і Кушнера, стверджує експерт, то вони нічого не вирішують, вони не спеціалісти, це як відправити стоматолога на ремонт електропроводки. Спецпредставники Трампа, констатує він, довели це у своїй роботі з Іраном, тому Україні варто треба вести переговори саме з європейцями.

«Якщо брати і нинішнє керівництво, і попереднє, то я тут не розділяю. Що Обама, що Трамп, що Байден. Трамп тільки більш цинічний, він бізнесмен. Трамп мені нагадує Януковича, для нього все бабки. Але Трамп – гіпертрофований Янукович. Він абсолютно відкрито поставив питання корупції: «Давайте мені мільярд на Раду миру». Він так само дивиться на російсько-українську війну, на питання території: «Ну, що ці кілька кілометрів?». Венс каже, чи варто кілька сотень кілометрів тих тисяч, що загинуть. Вони дивляться просто з іншого боку. Тому Україна має гарантувати свою безпеку», – підсумовує Павло Жовніренко.

